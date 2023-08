Hammerangriff: Von Vater und Kind fehlt jede Spur

Nicht der erste Fall von Gewalt an Ex-Frau

Die Frau wurde zum Glück nicht schwer verletzt. „Sie wurde mittlerweile wieder aus dem Spital und in die häusliche Pflege entlassen“, teilte Polizeisprecher Mattias Schuster am Dienstag der „Krone“ mit. Der Auslöser für die Tat ist noch unklar, allerdings war in der Vergangenheit gegen den 41-Jährigen schon einmal ein Betretungsverbot ausgesprochen worden. Die Waffen des Liberianers wurden noch am Tatort sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen.