„Ihre Schreie werde ich nie vergessen“

„Das waren Schreie, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde“. Am Tag nach der erschreckenden Gewalttat herrscht in der Liesinger Wohnsiedlung erdrückendes Schweigen - bloß gelegentliche Gespräche über das Geschehene durchbrechen hier und da die eingekehrte Stille in der Siedlung. Vor Ort trifft die „Krone“ auf Max (Name von der Redaktion geändert). Er war einer derjenigen, die der verletzten Frau in der besagten Tatnacht zur Hilfe eilten - der Schock sitzt auch bei ihm nach wie vor unfassbar tief: „Ich wollte gerade mit meiner Mutter essen gehen, dann hörten wir die Schreie“, erinnert sich der junge Nachbar des Opfers zurück.