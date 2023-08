Regierung verspricht Mittel aus Katastrophenfonds

Brunner verspricht unbürokratische Hilfe

„Aus dem Katastrophenfonds stehen ausreichend finanzielle Mittel bereit“, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Beim Wiederaufbau werde rasch und unbürokratisch geholfen werden. „Auch in den vergangenen Jahren konnten sich die Menschen auf die Unterstützung aus dem Katastrophenfonds verlassen, um die Beseitigung der Schäden zu finanzieren und die betroffenen Gebietskörperschaften rasch zu unterstützen. So hat der Bund auch bei den im Vorjahr entstandenen Hochwasser-Schäden in Kärnten massiv unterstützt“, so Brunner.