Zivilschutzalarm: Starkregen verwüstet Südkärnten

Mehrere Gewitterfronten mit extremem Starkregen haben vor allem in den Kärntner Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt-Land für Überflutungen, Straßensperren und Muren gesorgt. Zivilschutzwarnungen gelten zurzeit für Bad Eisenkappel, St. Georgen im Lavanttal und Eberndorf. In der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal und in Loibach bei Bleiburg musste Zivilschutzalarm ausgelöst werden. Nach einer kurzen Verschnaufpause um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag, ist für am Abend erneut Starkregen prognostiziert!