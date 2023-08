Darum braucht „echte“ Klimaanlage immer ein Loch

Man kann es nicht bestreiten: In spätestens drei Wochen zeigen sich verschämt die ersten Lebkuchen in den Regalen der Supermärkte und verweisen solcherart auf das Sommerende. Allerdings kann es noch im September heiß werden, in Zeiten des Klimawandels sowieso. Also widme ich mich, ehe es unzeitgemäß wird, der Hitze in unseren Wohnungen.