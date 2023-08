Ausnahmezustand in Kärnten: „Bleiben Sie daheim!“

Stadt Klagenfurt ruft Bewohner zur Vorsicht auf

Der Regen will auch in der Kärntner Landeshauptstadt nicht aufhören. Auch in Klagenfurt steigt die Hochwassergefahr. Die Stadt ruft vor allem Bewohner in Viktring und Waidmannsdorf auf, besonders vorsichtig zu sein. Es wird empfohlen, Fahrzeuge aus der Tiefgarage zu stellen, wichtige Dokumente und Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen und unnötige Fahrten zu vermeiden. Ebenso sollte man sich von den Bereichen des Strandbades, der Sattnitz und des Rotschitzenbachs fernhalten.