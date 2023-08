Starkregen: Nun auch Hochwasserwarnung für Tirol

Großache im Bezirk Kitzbühel besonders betroffen?

Laut Abflussmodellen könne der Wasserstand einzelner Gewässer am Samstag und am Sonntag eine Höhe erreichen, die durchschnittlich alle fünf Jahre gemessen wird. „Im Bereich der Großache - darunter die Jochberger Ache und die Kitzbüheler Ache - können die Wasserstände nach derzeitigem Kenntnisstand bis in den Bereich der Hochwassermarke HQ30, also vergleichbar mit einem dreißigjährigen Hochwasserereignis, steigen“, so das Land weiter.