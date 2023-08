Zivilschutzalarm: „Es herrscht Lebensgefahr!“

Es besteht Lebensgefahr

Zivilschutzwarnungen gelten zurzeit für Bad Eisenkappel und St. Georgen im Lavanttal. In der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal musste Zivilschutzalarm ausgelöst werden. „Bitte gehen Sie nicht in die Kellerräume, halten Sie sich in den oberen Etagen auf, bleiben Sie zu Hause“, appelliert die Gemeinde an die Bewohner. „Der Kristenstab ist eingerichtet. Der Granitzbach ist bereits teilweise über die Ufer getreten und das Rückhaltebecken ist randvoll. Keller und Häuser sind überflutet. Die Situation entspannt sich zwar etwas, aber am Nachmittag soll es ja wieder regnen. Alle sind am Sandsäckefüllen“, teilt St. Pauls Bürgermeister Stefan Salzmann mit.