Wetterprognose: So viel Regen wird noch erwartet!

Der Loiblpass erreichte in der letzten Nacht die Höchstwerte an Niederschlägen. An der Grenze fielen beim Starkregen in zwölf Stunden 158 Liter Regen pro Quadratmeter, in Eisenkappel waren es 127 Liter, Nummer drei in der Rangliste ist Ferlach mit 114 Liter pro Quadratmeter. „Das ist gigantisch viel“, sagt Steffen Dietz vom Wetterdienst „Ubimet“. Deshalb sind auch mehrere Grenzübergänge gesperrt: Grablach, Raunjak, Seebergsattel und der Loiblpass.