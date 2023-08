Alle Grenzübergänge im Bezirk Völkermarkt gesperrt

Militärhubschrauber im Einsatz

In der Region Gorenjska kam es auch zu starken Überschwemmungen, wo Erdrutsche für zusätzliche Probleme sorgten. Zahlreiche Orte waren abgeschnitten, mehrere Häuser von Muren gefährdet. Am schlimmsten war die Lage rund um die Kleinstadt Skofja Loka, weiter westlich in der Gemeinde Ziri wurden schon am Morgen mehr als 100 Gebäude überflutet. Die meisten Straßen waren unpassierbar. In Skofja Loka wurden Menschen mit einem Militärhubschrauber ausgeflogen.