Schlauchbootfahrer in der Wasserwalze gefangen

Vater und Sohn an dieser Stelle ertrunken

Schon in den vergangenen Jahren kam es in der Kruglwehr immer wieder zu tragischen Unfällen. Am 24. August 2001 waren an dieser beliebten Badestelle ein 13-jähriger Schüler und sein Vater ertrunken. Der Junge fiel beim Spielen in das Wasser und wurde vom Sog des Wassers sofort in die Tiefe gezogen. Der Vater band sich trotz zahlreicher Warnungen an einem Seil fest und sprang seinem Sohn nach, beide kamen aber nicht mehr an die Oberfläche. Die zwei reglosen Körper wurden daraufhin von einem Kajakfahrer geborgen. Jede Hilfe kam zu spät.