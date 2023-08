Parfum 62  Euro teurer: Vergleichen oder verlieren

Wenn ein Unternehmen seine Preise laufend an den aktuellen Marktbedarf anpasst und automatisch mittels Algorithmen berechnen lässt, dann wendet es das sogenannte „Dynamic Pricing“ an. Berücksichtigt wird neben Angebot und Nachfrage auch oft, was die Konkurrenz so treibt. Shopping werde somit für den Verbraucher zu einer Art Glücksspiel, so die Arbeiterkammer.