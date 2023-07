Mühlviertler übersah beim Retourfahren eigene Frau

Schrecklich: Ein Mühlviertler (59) aus Oberösterreich dürfte am Montag beim Rückwärtsfahren in der eigenen Hofausfahrt seine gleichaltrige Ehefrau übersehen haben. Die 59-Jährige wurde dadurch so heftig umgestoßen, dass sie schwer verletzt per Rettungsheli ins Krankenhaus geflogen werden musste.