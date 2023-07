Bauer wurde von Traktor und Ladewagen überrollt

Gattin holte mit Traktor Hilfe

Der Vorfall wurde von der 70-jährigen Gattin beobachtet. Da sie kein Mobiltelefon bei sich hatte, fuhr sie mit ihrem Traktor in das ca. 300 Meter entfernte landwirtschaftliche Anwesen der Nachbarn und verständigte die Rettungskräfte. Anschließend begab sie sich wieder zur Unfallstelle. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. An Traktor und Ladewagen, welche aufgrund eines kleinen Grabens etwa 100 Meter entfernt zum Stillstand kamen, entstand erheblicher Sachschaden.