Das sagt Verfolger Sturm zum Chaos in Salzburg

Der SK Sturm, Jäger der Salzburger Meister-Bullen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, beobachtet ganz genau, was sich kürzlich in der Mozartstadt getan hat. Trainer weg, Sportchef bald weg. Wittern die Konkurrenten der Salzburger jetzt Morgenluft? Wir haben bei Sturm nachgefragt.