Fünf Einsätze in den Bergen fast zur gleichen Zeit

Gegen 15.00 Uhr kam schließlich in der Lärchkaralm in Donnersbachwald ein 61-jähriger Mountainbiker aus dem Bezirk Scheibs (NÖ) zu Sturz und zog sich eine Armverletzung zu. Er wurde vom C14 ins UKH Kalwang geflogen, die Bergrettung Stainach war in Bereitschaft.