Ärztekammer warnt Ordinationen vor neuer Software

Obmann der Kurie rät vom Einsatz ab

So werde derzeit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten die kostenlose Verwendung eines Software-Tools für die Durchführung von statistischen Auswertungen und Benchmarking-Parametern zu anderen teilnehmenden Ordinationen angeboten. Der Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte, Dr. Momen Radi, rät allerdings vorerst vom Einsatz derartiger Vergleichs- und Statistik-Tools in den Ordinationen ab, wie es in einem der „Krone“ vorliegenden Brief an die Hausärzte heißt.