Pkw und Motorrad kollidiert: Kleinkind verletzt

Das Kleinkind saß am Beifahrersitz des Wagens und wurde nach dem Crash per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge begannen die beiden involvierten Fahrzeuge unmittelbar nach der Kollision zu brennen. Drei weitere Kinder blieben unverletzt.