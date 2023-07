Neues Zuhause für 119 Feuerwehrleute in Assling

Neuer Anlaufpunkt für Jung und Alt

Auf einer Fläche von rund 970 Quadratmetern findet man auf zwei Ebenen alles, was man braucht: drei Fahrzeugstellplätze, ein Katastrophen-Lager, einen Funkraum oder einen Schulungs- und Jugendfeuerwehr-Raum. „Das neu errichtete Feuerwehrzentrum ist ein zentraler Anlaufpunkt für die Feuerwehrfrauen und -männer unserer Wehr. Auch der Jugend in unserer Feuerwehr wird so eine zukunftsweisende Perspektive geboten“, sagt Kommandant Manuel Oberwasserlechner.