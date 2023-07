Ärztekammer sieht „guten Schritt“, Opposition tobt

FPÖ: „Schwere Arbeitsverweigerung“

Für die Oppositionsparteien sind die Ergebnisse des Sommerministerrats überschaubar. Der freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak attestiert der türkis-grünen Regierung in Sachen Gesundheitsreform „schiere Arbeitsverweigerung“. Das am Dienstag Präsentierte sei „an Oberflächlichkeit nicht zu überbieten“, so Kaniak, der wissen will, wie die zusätzlichen 100 Kassenarztstellen besetzt werden sollen, „wenn das ‘Projekt Kassenarzt‘ weiterhin unverändert und unattraktiv bleibt“.