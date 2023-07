Warum Sie beim Schwimmen die Augen schützen sollen

Bei Chlor im Wasser hat man an sich nichts zu befürchten. Doch sobald es mit organischen Verbindungen, wie zum Beispiel Harnstoff (in Urin und Schweiß zu finden) reagiert, wird es zu Trichloramin. Der typische Schwimmbeckengeruch, den jeder kennt, ist nichts anderes als Trichloramin. Dieser Stoff reizt die Bindehaut am Auge und erzeugt dadurch Brennen und Rötung.