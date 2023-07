31-Jähriger fuhr vier Dieben mit seinem Auto nach

Die turbulenten Szenen fingen ganz harmlos an. Vier Rumänen - 26, 30, 49 und 60 Jahre alt - priesen Montagabend in Ansfelden mehrere Markenartikel zu günstigen Preisen an. Jener 31-Jährige aus Neuhofen an der Krems, der den Männern später nachfuhr, hatte Interesse an den zum Kauf angebotenen Kopfhörern. Da lief noch alles glatt: Der Neuhofener nahm Geld aus seiner Tasche, um die Ware zu bezahlen.