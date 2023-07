Taschendiebe gaben sich als elfjährige Kinder aus

Am Samstagvormittag wurden in Wien-Favoriten erneut zwei Taschendiebe auf frischer Tat ertappt. Diese gaben bei der Polizei jedoch an, erst elf Jahre alt zu sein. Bei einer amtsärztlichen Untersuchung wurde jede festgestellt, dass die Täter einige Jahre mehr auf den Buckel hatten. Außerdem stellte sich heraus, dass die beiden in elf weitere Fälle verwickelt sind.