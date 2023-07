So klingt ukrainische Geschichte im weiten Land

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie ukrainische Geschichte eigentlich so klingt, der hat am 19. August auf Schloss Thalheim die Möglichkeit dazu. Mit dem Chorkonzert von „Chervona Calyna“ - einer Gruppe geflüchteter Frauen - geht es auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit des heutigen Kriegsgebiets.