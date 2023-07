Hass im Netz: Konsequenzen

Lisa-Maria Kellermayr war eine hervorragende Ärztin. Durch ihre engagierte Arbeit wurde sie zu einem Feindbild der Verschwörerszene. Nachdem per Hassmail neben anderen Drohungen ein abscheulicher Amoklauf in ihrer Praxis angekündigt wurde, fühlte sie sich von den Behörden nicht ausreichend geschützt. Die feigen Täter, die sich in der Anonymität des Internet verstecken, sind nach einem Jahr noch nicht ausgeforscht.