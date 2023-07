Karner-Stau zur Hauptreisezeit

Alle Jahre wieder staut es sich in der Hauptreisezeit auf den Durchzugsrouten in Richtung Süden, insbesondere auch an den Grenzen zu Slowenien. Seit Corona-Zeiten gibt es nun dort, vor allem im Steirischen Spielfeld und vor dem Kärntner Karawankentunnel, vonseiten Österreichs Grenzkontrollen mittels Polizei und Bundesheer. Diese - so lässt uns Innenminister Karner (ÖVP) wissen - seien notwendig, um die Schlepperkriminalität und die illegale Migration zu bekämpfen. Und selbst durch die dringenden persönlichen Bitten der slowenischen Staatsspitze ließ er sich davon nicht abbringen.