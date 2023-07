Bezirksvorsteher tappt in die Photoshop-Falle

Vom Bezirksrat bis zum Bundespräsidenten - im harten Polit-Geschäft gilt nur eine Devise: Vorkommen um jeden Preis, im Idealfall in Wort UND Bild. Und so flatterte am Freitag eine Aussendung der Bezirksvorstehung Floridsdorf in die elektronischen Postkästen diverser Redaktionen.