Dyson Gen5detect: Neuer Power-Sauger am Prüfstand

Der Erfinder des beutellosen Staubsaugers schickt einen neuen Power-Akkusauger ins Rennen: den Dyson Gen5detect Absolute. Die futuristische Waffe gegen Staub und Schmutz aller Art erinnert auf den ersten Blick an eine Laserkanone wie im Science-Fiction-Film - und das Gerät hat in der Tat einige futuristische Extras an Bord. Die neue Referenz in Sachen kabelloses Staubsaugen? Wir haben es ausprobiert.