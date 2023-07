Kollision zwischen Motorrad und Pkw in Tirol

Schwere Kollision am Montagvormittag: Ein Pkw-Lenker (36) fuhr am Montag gegen 11.50 Uhr auf der Volderwaldstraße und fuhr auf die L9 in Richtung Tulfes. Gleichzeitig lenkte eine Motorradfahrerin (58) ihr Bike ebenfalls auf die L9, von Hall in Richtung Tulfes und bog nach links in die Volderwaldstraße ab.