Lenker (38) zwischen Auto und Mauer eingeklemmt

Schwer verletzt mit Heli geborgen

Folglich rollte das Auto zurück. Der Deutsche versuchte, wieder in den Pkw zu gelangen, was jedoch scheiterte. „Er wurde zwischen dem Fahrzeug und einer angrenzenden Steinmauer eingeklemmt. Dabei zog sich der 38-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Notarztheli in das Krankenhaus Kufstein geflogen.