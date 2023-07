„Die Landstraße soll zur Fußgängerzone werden“

Zusätzlich ein Parkleitsystem

Hajart: „Zudem möchte ich im Innenstadtkonzept ein Parkleitsystem für die innerstädtischen Tiefgaragen verankern. Erstens wird der Parkplatzsuchverkehr verringert, den Besuchern wird klipp und klar dargestellt wo sich freie Parkplätze in den Tiefgaragen befinden. Außerdem werden die Autos noch stärker in die Tiefgaragen geleitet, wo sie primär hingehören. Ein Beispiel: Viele Einkäufer wissen etwa nicht, dass man unter Tags gut und günstig in der Tiefgarage des Musiktheaters parken kann. Das wird dann anschaulich durch die digitalen Tafeln dargestellt.“