Amazon-Beraterin soll in der EU Amazon überwachen

Beschwerden über „Geschenk an die USA“

Auch mehrere EU-Kommissare haben sich nach AFP-Informationen bei von der Leyen über das „Geschenk an die USA“ beschwert. Eine Sprecherin der deutschen Kommissionschefin versichert, Scott Morton werde in der Wettbewerbsdirektion „nicht an Dossiers beteiligt, mit denen sie in ihrer früheren Tätigkeit zu tun hatte“, um Interessenkonflikte zu vermeiden.