US-Jugendlicher (14) aß extrem scharfen Chip: tot!

In den USA ist ein Teenager nach dem Verzehr eines extrem scharfen Mais-Chips bei einer Mutprobe gestorben. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Autopsie-Bericht starb der 14-Jährige aus Worcester im Bundesstaat Massachusetts an einem Herzstillstand infolge des Konsums „einer Lebensmittelsubstanz mit einer hohen Konzentration von Capsaicin“. Dabei handelt es sich um einen scharfen Stoff, der etwa in Chili, Paprika und Peperoni vorkommt.