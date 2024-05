Eishockey-WM: Vierter Sieg für Kanada und Schweden

Die Topfavoriten Kanada und Schweden haben am Donnerstag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Titelverteidiger Kanada besiegte in der Österreich-Gruppe A in Prag Norwegen mit 4:1 (1:0,1:0,2:1), Schweden setzte sich in der Gruppe B in Ostrava gegen Kasachstan mit 3:1 (1:0,1:0,1:1) durch und ist als einzige Mannschaft des Turniers noch ohne Punktverlust. Die USA bezwangen Frankreich 5:0 (4:0,0:0,1:0).