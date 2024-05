Adrian Newey gesteht: „Das war fast ein Schock“

Die Tage nach der Bekanntgabe der Trennung von den Bullen verliefen jedenfalls äußerst turbulent, wie Newey verriet: „Das Wochenende von Miami war seltsam. Ich war in Florida, und ich saß auch am Kommandostand für strategische Fragen. Aber ich war in Entscheidungen von Ingenieurs-Seite nicht mehr eingebunden und nahm auch nicht an den entsprechenden Sitzungen teil:“