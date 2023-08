Zubehör bringt Porsche Cayman sechs Sekunden!

Nahezu doppelter Anpressdruck

An der Front des Fahrzeugs verbessern Flaps und neue Aircurtains mit Radhaus-Gurney sowie ein neuer Carbon-Unterboden mit Diffusoren den Abtrieb am Vorderwagen. Der um 85 Millimeter verbreiterte Heckflügel mit neuem Flügelblatt und vergrößerten Endplatten steigert den Abtrieb an der Hinterachse. Er ist in vier Stufen verstellbar.