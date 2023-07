Affentheater um Tiernamen in Schönbrunn

Am Zeit seines Lebens stoischen Schildkröten-Männchen „Schurli“ geht diese Diskussion so oder so vorbei. Denn das Panzertier war vor fast genau zwei Jahren im Gnadenalter von 130 in den „Tierhimmel“ (so es nun einen gibt) eingegangen. Und was sagt der prominente Pate des Methusalems, Exbürgermeister Michael Häupl - nicht zuletzt Doktor der Biologie und Zoologie - dazu? „Die Argumente sind etwas zu weit hergeholt. Aber das ist seine Entscheidung.“