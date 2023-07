Kollision zwischen einem Lkw und Kleintransporter

Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am Mittwoch um 7.30 Uhr mit einem Kleintransporter auf der B309 in Richtung Steyr. Ein 24-Jähriger aus Bosnien fuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem Sattelzugfahrzeug in Fahrtrichtung Enns. In Kronstorf kam der 31-Jährige laut seinen Angaben wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Der 24-Jährige wich nach links aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.