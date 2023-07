Kurzes und heftiges Unwetter zog über Knittelfeld

In St. Marein bei Knittelfeld rückte die Feuerwehr zu mehreren umgestürzten Bäumen aus. In der Gemeinde St. Margarethen, Ortsteil Glein, mussten die Feuerwehren Glein und St. Margarethen einen brennenden Baum löschen. In der Stadt Knittelfeld krachte während des Sturms im Stadtgebiet ein Baum auf ein parkendes Auto.