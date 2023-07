Regierung rücktrittsreif? „Unbedingt, es reicht!“

„Das Beste aus beiden Welten“

Bei der Angelobung am 11. Jänner schien die schwarz-grüne (oder doch türkis-grüne?) Welt noch in Aufbruchsstimmung zu sein. Genau 100 Tage nach der Wahl übergab Übergangs-Kanzlerin Brigitte Bierlein den Schlüssel zum Kanzleramt an den alten und neuen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Versprochen wurde „das Beste aus beiden Welten“. Vielen „Krone“-Lesern ist aber mittlerweile klar geworden, dass ÖVP und Grüne eher „das Schlechteste aus beiden Welten“ geliefert haben.