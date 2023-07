„Präfaschistoid“-Sager: ÖVP bleibt bei „normal“

Die ÖVP will den Begriff Normalität weiter in der politischen Diskussion verwenden, wie Generalsekretär Christian Stocker am Montag bekräftigte. Am Wochenende hatte sich zwischen den Koalitionsparteien eine Debatte entzündet, nachdem Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) die Bezüge der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auf „normal denkende Menschen“ als „präfaschistoid“ bezeichnet hatte.