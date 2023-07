So kommt man nach einer Scheidung am besten klar

Jede dritte Ehe geht in die Brüche! Bei einer Trennung bleibt kein Stein auf dem anderen, und in diesem Gefühlschaos soll auch noch geklärt werden, wer die Vorzimmerlampe bekommt. Die Linzer Mediatorin Klaudia Lux erklärt im „Krone“-Gespräch, wie man am besten durch die verschiedenen Trennungsphasen kommt.