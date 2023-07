Diese Hitze! Strohpresse brannte auf Getreidefeld

Auf einem frisch abgedroschenen Getreidefeld im Gemeindegebiet von Ulrichsberg entstand am Samstag kurz nach Mittag ein Brand. Beim Pressen des Strohs mit einem Traktor und der gezogenen Quaderballenpresse kam es bei sommerlichen Temperaturen plötzlich an der Ballenpresse zu einem Schwelbrand und einer starken Qualm-Entwicklung. Noch bevor die glosenden Glutnester im zusammengepressten Stroh der Ballenpresse in offene Flammen übergehen und sich auf dem Stoppelfeld ausbreiten konnten, bzw. bevor die Ballenpresse in Brand geriet, gelang es dem 31-jährigen Lenker den Traktor von der Ballenpresse abzukuppeln und in sicherer Entfernung abzustellen.