Den Krisen zum Trotz: „Yogi“ bringt Juhu-Gefühl

Für Inspirationen, Glücksgedanken und Weisheiten voller Liebe, Leichtigkeit und Humor steht die Figur, die auf Taschen, Schüsseln und Häferln in den Regalen der Meritas-Buchhandlung von Melanie Hofinger eingezogen ist. Seit März ist die 30-Jährige, die sieben Geschäfte in Linz, Eferding, Mauthausen und Lambach betreibt, in Besitz der Lizenzrechte für „Der kleine Yogi“ und damit für den Vertrieb der Produkte verantwortlich.