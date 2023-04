Warum TikTok und Netflix die Bücherregale füllen

Ein Geschäft in der Welser Innenstadt, eines im neuen Einkaufszentrum namens MCenter in Mattighofen - in den letzten Wochen sperrte Thalia die Filialen 40 und 41 in Österreich auf. „Mattighofen wird nicht unsere letzte Neueröffnung gewesen sein. Wir brauchen noch mehr Buchhandlungen“, sagt Andrea Heumann.