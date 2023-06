„Wichtig ist, dass das Buch gut geschrieben ist“

„Und? Hat das E-Book schon das klassische Buch in puncto Beliebtheit abgelöst?“ So oder ähnlich klingt die Frage, die Melanie Hofinger am öftesten gestellt wird, wenn sie erzählt, dass sie in Linz, Mauthausen, Eferding und Lambach insgesamt sechs Buchhandlungen führt und dazu auch noch ein Spielwarengeschäft betreibt.