Experte: Kreml muss RBI-Abspaltung erst genehmigen

Was würde Abspaltung für RBI-Aktionäre bedeuten?

RBI-Chef Johannes Strobl hatte bei der Hauptversammlung seiner Bank am Donnerstag neben einem Verkauf der russischen Raffeisenbank eine Abspaltung der Bank vom Hauptkonzern als angepeilte Szenarien für seine Bank genannt. Bei einer Abspaltung würden die RBI-Aktionäre dann zwei Aktien besitzen - eine für die RBI ohne Russland und eine zweite für das Russlandgeschäft. Auch die Aktien der zweiten Gesellschaft würden laut den gesetzlichen Vorgaben dabei an einer Börse in der Europäischen Union, wahrscheinlich in Wien, notieren.