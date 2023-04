Heimische Unternehmen noch immer in Russland aktiv

Auch über ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist die überwiegende Mehrheit der österreichischen Unternehmen in Russland aktiv, berichtet das ORF-Wirtschaftsmagazin „ECO“, das sich auf Listen der Universität Yale, der Kyiv School of Economics und der Universität St. Gallen bezieht und alle betroffenen Firmen kontaktiert hat. Von 59 Unternehmen sind demnach 41 nach wie vor in Russland aktiv, wenn auch teilweise in reduziertem Ausmaß.