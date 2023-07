„Economist“: Das sind Putins „nützliche Idioten“

Politische Ränder bei „Frieden“ einig

Der „Economist“ macht dabei Nägel mit Köpfen und listete all jene „nützliche Idioten“ auf, die das Narrativ des Kremls im Westen fördern und damit auch der Ukraine schaden. Das Magazin weist darauf hin, dass die Parteien der extremen Rechten und der extremen Linken, die oft fundamentale Gegensätze aufweisen, sich in der Forderung nach einem sofortigen „Frieden“ in der Ukraine einig sind, der „die russische Kriegsaggression mit den eroberten und besetzten Gebieten effektiv belohnen würde“ und damit Moskaus Gebietsgewinne in Kauf nimmt.