Silvio Berlusconis Villa soll zu Museum werden

Vermögen in Höhe von Milliarden Euro

Schätzungen zufolge handelt es sich um ein Vermögen von etwa vier Milliarden Euro. Besonders im Fokus steht die Aufteilung der Anteile an der Muttergesellschaft Fininvest, an der Silvio Berlusconi eine 61-prozentige Beteiligung hatte. Es wird erwartet, dass diese Anteile unter den fünf Kindern des Patriarchen aufgeteilt werden.